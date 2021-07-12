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14:21 12.07.2021

Разумков высказался за ужесточение законодательства в части лишения нардепа мандата за вождение в нетрезвом виде

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Разумков высказался за ужесточение законодательства в части лишения нардепа мандата за вождение в нетрезвом виде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказывается за необходимость закрепления в украинском законодательстве нормы, которая бы позволяла лишать народного депутата мандата за управление транспортом в нетрезвом виде.

"Закон должен быть один для всех... Сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы могла действительно очищать Верховную Раду от таких поступков (вождение народными депутатами транспорта в нетрезвом виде - ИФ), действий таких коллег. Я думаю, что нам также надо поработать в этом плане и, возможно, внести соответствующие изменения", - сказал Разумков на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Глава парламента напомнил, что уголовная ответственность и решение суда "относительно уголовного приговора" является основанием для того, чтобы народный депутат сдал свой мандат.

В то же время на брифинге после заседания согласительного совета Разумков подчеркнул, объективно внести подобные изменения в законодательство будет сложно, поскольку необходимо вносить изменения и в Конституцию.

"К сожалению, в этом плане закон один для всех, и за такие поступки нет уголовной ответственности, которая бы была основанием, и внести такие изменения в законодательство объективно будет сложно, потому что это даже изменения в Конституцию", - отметил спикер.

Однако глава парламента назвал две причины, по которым можно лишить народного депутата мандата: "Или самостоятельно, или через уголовную ответственность по другим вопросам".

Как сообщалось, внефракционный народный депутат Александр Юрченко, 8 июля совершил ДТП во Львове и анализы подтвердили его наркотическое опьянение. Позже первый заместитель фракции "Слуга народа" и глава одноименной партии Александр Корниенко призвал Юрченко сложить мандат.

Юрченко был избран в Верховную Раду текущего созыва от партии "Слуга народа", но после скандала со взяткой из фракции был исключен.

Теги: #вождение #нардепы #опьянение
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