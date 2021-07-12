В ДТП под Киевом погибли два человека, еще трое госпитализированы

В дорожно-транспортном происшествии вечером в воскресенье в Бориспольском районе погибли два человека, а также троих госпитализировали, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"11 июля в 21:20 вблизи с. Ревностное Бориспольского района в результате опрокидывания легкового автомобиля на крышу (в автомобиле находилось 12 человек, из них 4 ребенка) погибли 2 человека, из них 1 ребенок и 3 госпитализированы в больницу, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении.

Для деблокирования от ГСЧС привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.