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16:41 11.07.2021

В аэропорту Кабула развернули систему ПРО - СМИ

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В аэропорту Кабула развернули систему ПРО - СМИ

Власти Афганистана установили в аэропорту Кабула систему противоракетной обороны на фоне продолжающихся в стране боев правительственных сил против движения "Талибан", сообщают западные СМИ со ссылкой на МВД Афганистана.

"Система противоракетной обороны начала действовать с 2:00 воскресенья по местному времени", - приводят СМИ выдержки из заявления МВД.

В последние месяцы, одновременно с выводом из Афганистана воинских контингентов США и их союзников, талибы активизировали боевые действия против афганских сил, захватывая все новые районы страны, в том числе и на севере близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном. В некоторых случаях боевики движения "Талибан" подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.

В пятницу один из руководителей политофиса в Катаре движения "Талибан", глава делегации в Москве Шахабуддин Делавар заявил, что в соглашении "Талибана" с США не было пункта об обязательствах движения не брать контроль над административными центрами Афганистана.

Он отметил, что процесс вывода иностранных войск сдерживает наступление "Талибана" на административные центры, движение привержено обязательствам не нападать на иностранные контингенты во время их ухода с афганской территории.

Теги: #афганистан #система_про
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