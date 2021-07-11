На Прикарпатье спасатели сняли с образовавшегося из-за разлива реки острова 7 человек, в том числе 6 детей

Спасатели с помощью лодки переправили 7 человек, в том числе 6 детей, с острова, образовавшегося в результате поднятия уровня р. Быстрица Надворнянская в Надворнянском районе (Ивано-Франковская обл.), сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"10 июля в 19.16 вблизи с. Пнев Надвирнянского района в результате интенсивных осадков произошло поднятие уровня воды в р.Быстрица Надворнянская в результате чего на мели (на расстоянии около 8 м от берега) находилось 7 человек, из них 6 детей (2009-2014 г.р.), которые самостоятельно не смогли добраться до берега. В 20.53 подразделениями ГСЧС с помощью лодки доставлены 7 человек, из них 6 детей на берег в удовлетворительном состоянии", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в воскресенье.

К спасательным работам привлекалось 10 человек и 3 единицы техники (в том числе 1 лодка).