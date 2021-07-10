События

18:38 10.07.2021

Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе решение ЦИК открыть в Приднестровье 41 участок на выборах в парламент

2 мин читать
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе решение ЦИК открыть в Приднестровье 41 участок на выборах в парламент

Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы по запросу ЦИК отменила в субботу решение Апелляционной палаты (АП) о сокращении количества избирательных участков для жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики на выборах в парламент республики.

Ранее сообщалось, что в начале июня Центризбирком Молдовы принял решение открыть 41 избирательный участок на правом берегу Днестра, предназначенный для участия в голосовании граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. Столько же участков было и на выборах президента в конце прошлого года.

Правая партия "Платформа DA" оспорила решение ЦИК, утверждая, что участков слишком много и власти Молдовы не смогут обеспечить корректные выборы на них. В четверг вечером АП удовлетворила запрос, постановив сократить количество избирательных участков для жителей Приднестровья с 41 до 12.

Центризбирком в пятницу оспорил решение АП в ВСП. В субботу судьи отменили решение АП, оставив в силе решение Центризбиркома об открытии 41 участка. Решение Высшей судебной палаты является окончательным и обжалованию не подлежит.

Власти Приднестровья не разрешают открывать на контролируемой территории избирательные участки по выборам в органы власти Молдовы. По этой причине, в выборах всегда принимало участие 3-5 тыс. граждан республики, проживающих в Приднестровском регионе. На выборах президента Молдовы в ноябре прошлого года экс-президент Игорь Додон договорился с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским о том, чтобы жители региона беспрепятственно участвовали в выборах. Благодаря этому, в выборах приняло участие чуть более 37 тыс. жителей левобережья Днестра. Они проголосовали на 41 участке, открытом в населенных пунктах на правом берегу Днестра. Всего гражданство Молдовы подтвердили около 250 тыс. жителей Приднестровья, что составляет более половины населения региона.

Правые партии тогда пытались помешать организованной транспортировке жителей Приднестровья на избирательные участки на правом берегу Днестра. Они обвинили Додона в том, что его Партия социалистов организовала подвоз избирателей из Приднестровья на участки на правом берегу Днестра, которые голосовали за деньги.

Теги: #молдова #приднестровье #выборы #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:34 08.07.2021
Украине для перехода к электронным выборам необходимо войти Топ-10 по кибербезопасности и заручиться доверием населения – глава Минцифры

Украине для перехода к электронным выборам необходимо войти Топ-10 по кибербезопасности и заручиться доверием населения – глава Минцифры

20:13 06.07.2021
Порошенко призывает парламент официально включить "вагнергейт" в повестку дня ВСК и готов прийти на заседание вместе с Зеленским

Порошенко призывает парламент официально включить "вагнергейт" в повестку дня ВСК и готов прийти на заседание вместе с Зеленским

11:19 30.06.2021
Глава одной из столичных УИК предстанет перед судом за подделку результатов голосования

Глава одной из столичных УИК предстанет перед судом за подделку результатов голосования

12:09 25.06.2021
Украина, Грузия и Молдова представили формат Ассоциированного Трио в Брюсселе

Украина, Грузия и Молдова представили формат Ассоциированного Трио в Брюсселе

11:55 25.06.2021
Разумков: в проведении досрочных президентских выборов нет смысла

Разумков: в проведении досрочных президентских выборов нет смысла

10:32 24.06.2021
Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны – совместная статья глав МИД

Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны – совместная статья глав МИД

19:03 23.06.2021
На Харьковщине избирательные бюллетени закупили по завышенным ценам, ущерб государству составил около 435 тыс.грн

На Харьковщине избирательные бюллетени закупили по завышенным ценам, ущерб государству составил около 435 тыс.грн

08:36 23.06.2021
Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате Ассоциированного Трио

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате Ассоциированного Трио

07:35 21.06.2021
Партия Пашиняна с 53,92% победила на парламентских выборах в Армении после подсчета 100% голосов, блок Кочаряна набрал 21,04%

Партия Пашиняна с 53,92% победила на парламентских выборах в Армении после подсчета 100% голосов, блок Кочаряна набрал 21,04%

02:35 21.06.2021
Три политические силы проходят в новый парламент Армении

Три политические силы проходят в новый парламент Армении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Восстановление инфраструктуры на участке Васильков – Боярка завершено, открыто движение поездов – "Укрзализныця"

С начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Данилов опроверг информацию об ослаблении санкций против Медведчука и покупке связанной с нардепом сети АЗС коммерческой структурой

"Укрзализныця" информирует о продолжающихся задержках движения 14 пассажирских поездов из-за аварии под Киевом

Под Киевом с рельсов сошел хозяйственный поезд, ряд пассажирских поездов следует с часовой задержкой

ПОСЛЕДНЕЕ

Восстановление инфраструктуры на участке Васильков – Боярка завершено, открыто движение поездов – "Укрзализныця"

Туркменистан стягивает тяжелую военную технику в город на границе с Афганистаном

С начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Тихановская сообщила о неформальной встрече с Зеленским в Литве

Справедливость в выплате пенсий военным будет восстановлена - Зеленский

Данилов опроверг информацию об ослаблении санкций против Медведчука и покупке связанной с нардепом сети АЗС коммерческой структурой

Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ – пресс-секретарь президента

Авиация МВД Украины получила пятый в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters

ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

В Южной Корее третий день подряд фиксируется рекордное количество выявленных случаев COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА