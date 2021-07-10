Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе решение ЦИК открыть в Приднестровье 41 участок на выборах в парламент

Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы по запросу ЦИК отменила в субботу решение Апелляционной палаты (АП) о сокращении количества избирательных участков для жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики на выборах в парламент республики.

Ранее сообщалось, что в начале июня Центризбирком Молдовы принял решение открыть 41 избирательный участок на правом берегу Днестра, предназначенный для участия в голосовании граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. Столько же участков было и на выборах президента в конце прошлого года.

Правая партия "Платформа DA" оспорила решение ЦИК, утверждая, что участков слишком много и власти Молдовы не смогут обеспечить корректные выборы на них. В четверг вечером АП удовлетворила запрос, постановив сократить количество избирательных участков для жителей Приднестровья с 41 до 12.

Центризбирком в пятницу оспорил решение АП в ВСП. В субботу судьи отменили решение АП, оставив в силе решение Центризбиркома об открытии 41 участка. Решение Высшей судебной палаты является окончательным и обжалованию не подлежит.

Власти Приднестровья не разрешают открывать на контролируемой территории избирательные участки по выборам в органы власти Молдовы. По этой причине, в выборах всегда принимало участие 3-5 тыс. граждан республики, проживающих в Приднестровском регионе. На выборах президента Молдовы в ноябре прошлого года экс-президент Игорь Додон договорился с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским о том, чтобы жители региона беспрепятственно участвовали в выборах. Благодаря этому, в выборах приняло участие чуть более 37 тыс. жителей левобережья Днестра. Они проголосовали на 41 участке, открытом в населенных пунктах на правом берегу Днестра. Всего гражданство Молдовы подтвердили около 250 тыс. жителей Приднестровья, что составляет более половины населения региона.

Правые партии тогда пытались помешать организованной транспортировке жителей Приднестровья на избирательные участки на правом берегу Днестра. Они обвинили Додона в том, что его Партия социалистов организовала подвоз избирателей из Приднестровья на участки на правом берегу Днестра, которые голосовали за деньги.