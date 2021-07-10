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09:34 10.07.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 186 млн 63 тыс. 825, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 19 тыс. 6 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 837 тыс. 389 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 606 тыс. 988.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 795 тыс. 716, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 407 тыс. 145.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 20 тыс. 499 заболевших, умерло 531 тыс. 688 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 517,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 870 человек, в Индии - 292, Бразилии - 2 тыс. 484.

Теги: #covid_19 #мир
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