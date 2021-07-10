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08:30 10.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 809 человек, 20 летальных случаев

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В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 809 человек, 20 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 507 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 809 человек, умерло 20 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 9 июля 2021 в Украине зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 41 медработников - 33). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 364 человека; летальных случаев - 20; выздоровели - 809 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в субботу утром.

Днем ранее, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом, 7 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания COVID-19, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания COVID-19, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, 2 июля за сутки выявили 696 новых случаев заболевания COVID-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 240 753 человека, выздоровели 2 176 110 человек, летальных случаев - 52 592.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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