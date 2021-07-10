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04:36 10.07.2021

США отправят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Молдавию

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США отправят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Молдавию

Власти США в пятницу отправляют партии вакцин от COVID-19 в Молдавию, Индонезию, Непал и Бутан, сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сегодня мы отправим 3 млн доз вакцин в Индонезию, 1,5 млн доз в Непал, 500 тыс. доз в Молдавию и 500 тыс. доз в Бутан", - рассказала в пятницу Псаки на пресс-брифинге.

Таким образом, по ее словам, за одну только эту неделю США отправили почти 15 млн доз вакцины в различные страны, включая Гватемалу, Уругвай, Парагвай, Боливию, Афганистан и Вьетнам.

"В дополнение к вакцинам мы также отправим в Индонезию иную помощь в связи с тяжелой ситуацией, в которой сейчас находится страна", - отметила Псаки. В среду в Индонезии было зарегистрировано более 34 тыс. случаев заболевания COVID-19 и более тысячи смертей от инфекции - высочайший суточный показатель за весь период пандемии.

Поставки вакцины являются частью обещания Джо Байдена отправить 80 млн доз вакцин в качестве помощи в страны с низким и средним уровнем дохода. В июне Белый дом опубликовал список стран, в которые поставит 55 млн доз вакцины.

Теги: #сша #молдавия #вакцины
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