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19:13 09.07.2021

Зеленский на встрече с Меркель обсудит войну на Донбассе, "Северный поток-2" и экономическое сотрудничество – Никифоров

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Зеленский на встрече с Меркель обсудит войну на Донбассе, "Северный поток-2" и экономическое сотрудничество – Никифоров

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита 12 июля в Германию обсудит с канцлером Ангелой Меркель усиление роли Германии в Нормандском формате, прекращение войны на востоке Украины, строительство газопровода "Северный поток-2" и двухстороннее экономическое сотрудничество.

"Будут говорить об усилении роли Германии в Нормандском формате, о роли Германии в установлении мира на Донбассе. Зеленский также обязательно напомнит о важности приостановки строительства "Северного потока - 2". Он везет аргументы, которые должны убедить принимающую сторону о то, что газопровод вредит как Украине, так и странам Европы", - заявил Никифоров на брифинге для СМИ в пятницу, 9 июля.

Он добавил, что "Зеленский планирует обсудить с Меркель энергетическую безопасность, реформирование угольной промышленности и повышение энергоэффективности производств. Стороны обсудят экономическое сотрудничество, поскольку Германия – один их ключевых партнеров Украины в мире и первый партнер в европейских странах по товарообороту".

Также, по словам Никифорова, "одной из важных тем разговора Зеленского и Меркель станет деоккупация Крыма и участие Германии в саммите "Крымской платформы" в Киеве".

Теги: #президенты #украина #визит #германия
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