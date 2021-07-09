Миграционная служба Украины предупреждает граждан о временных технических неполадках

Государственная миграционная служба Украины(ГМС) сообщает о сохранении технических неисправностей на каналах связи и оборудовании, которые приводят к временным задержкам в оформлении документов.

Как отмечает пресс-служба ведомства в Фейсбуке в пятницу, специалисты ГМС делают всё возможное для урегулирования ситуации.

"К сожалению, технические неисправности на каналах связи и оборудовании Миграционной службы сохраняются до сих пор. Как следствие, имеем временные задержки оформления документов в отдельных подразделениях ГМС. Наши специалисты делают все возможное, чтобы все желающие как можно быстрее могли оформить или получить уже изготовлены документы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что гражданам, которые были зарегистрированы в электронной очереди, но из-за технических неисправностей не смогли подать документы на оформление, не нужно будет записываться снова.

"Мы обеспечим им подачу документов в ближайшее время без новой записи в очередь", - подчеркивают в миграционной службе.