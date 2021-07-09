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10:23 09.07.2021

В Киеве разоблачили преступную группу, незаконно продававшую места для захоронений на закрытых кладбищах

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В Киеве разоблачили преступную группу, незаконно продававшую места для захоронений на закрытых кладбищах

Столичные правоохранители задержали и сообщили о подозрении гражданину, вероятно причастному к незаконной продаже мест для захоронений на закрытых и полузакрытых кладбищах Киева, вымогательству и пособничеству в получении чиновниками ритуальной службы специального коммунального предприятия "Спецкомбинат ПКБО" неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, ряд лиц из числа руководства коммунального предприятия, по предварительному сговору с физическими лицами-предпринимателями и другими лицами, организовали преступную схему по систематическому вымогательству и получению неправомерной выгоды от граждан за выделение мест для захоронения тел умерших на закрытых и полузакрытых кладбищах города Киева , находящихся на балансе СКП "Спецкомбинат ПКБО", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу.

Отмечается, что подозреваемый, выступая в роли пособника чиновников коммунального предприятия, занимался организацией похорон.

"Ранее он получил неправомерную выгоду в сумме $8 тысяч за предоставление услуг по организации похорон, в том числе, решение вопроса в СКП "Спецкомбинат ПКБО" относительно получения мест для захоронения на кладбищах. В дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после передачи другой неправомерной выгоды - $6 тысяч, которая состоялась под контролем правоохранителей",- подчеркивают в прокуратуре.

Там отмечают, что в настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовных преступлений", - резюмируют в Офисе генпрокурора.

В то же время, в Службе безопасности Украины уточняют, что злоумышленники в обмен на взятки выделяли места, в частности, на Лесном кладбище, которое является закрытым для массовых захоронений.

"Задокументирован факт получения злоумышленниками $3 и $5 тысяч за выделение двух мест на Лесном кладбище. Правоохранители задержали одного из посредников при получении $6 тысяч за выделение еще одного места для захоронения", - подчеркивают в спецслужбе.

Там добавляют, что у организаторов схемы было двое посредников, одному из которых сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #преступность #захоронения #прокуратура
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