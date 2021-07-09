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08:31 09.07.2021

В Беларуси началась операция по зачистке от радикально настроенных лиц, сообщили в КГБ

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В Беларуси началась операция по зачистке от радикально настроенных лиц, сообщили в КГБ

Широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц проходит в Беларуси, сообщил замначальника следственного управления КГБ страны Константин Бычек.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий участники... их личности установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц", - сообщил Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Проводятся неотложные следственные действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний", - сказал он.

"Дело сдвинулось. Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента Республики Беларусь понесут ответственность", - добавил замначальника следственного управления КГБ.

Теги: #операция #кгб #зачистка #беларусь
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