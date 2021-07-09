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08:16 09.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 885 человек, 12 летальных случаев – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 885 человек, 12 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро пятниці зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 885 человек, умерло 12 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 8 июля 2021 в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31 медработников - 37). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 396 человек; летальных случаев - 12; выздоровели - 885 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в пятницу утром.

Днем ранее, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом, 7 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания Covid-19, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, 2 июля за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 240 246 человек, выздоровели 2 176 110 человек, летальных случаев - 52 572.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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