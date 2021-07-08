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17:45 08.07.2021

Кулеба: у Украины будет принципиальный разговор с Германией по "Северному потоку-2"

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Кулеба: у Украины будет принципиальный разговор с Германией по "Северному потоку-2"

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию 12 июля Украина будет отстаивать принципиальную позицию относительно газопровода "Северный поток-2".

"Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор", - сказал Кулеба журналистам после конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в четверг.

Министр указал, что Украина не отступит от позиции о том, что "Северный поток-2" - это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности.

"Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены", - добавил Кулеба.

Теги: #северный_поток_2 #германия
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