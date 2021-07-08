SkyUp отменяет рейсы Одесса-Салоники из-за недозагрузки

Авиакомпания SkyUp Airlines отменяет рейс по направлению Одесса – Салоники - Одесса, которое было открыто 6 июля.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, указанное направление снято с расписания из-за недостаточной загрузки. В то же время первые рейсы (в Салоники 6 июля и обратно в Одессу 13 июля) выполняются, согласно расписанию.

Пассажирам последующих рейсов, которые выполняться не будут (начиная с 13 июля в Салоники и обратно с 20 июля в Одессу), в SkyUp предложили два варианта: пересесть на рейс Киев - Салоники - Киев с теми же датами вылета; запросить возврат средств, в том числе через баланс пассажира в личном кабинете на сайте авиакомпании.

Ранее авиакомпания планировала летать на этом маршруте раз в неделю - по вторникам.