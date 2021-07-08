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09:11 08.07.2021

Экс-президент ЮАР Зума помещен в тюрьму за проявление неуважения к суду

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Экс-президент ЮАР Зума помещен в тюрьму за проявление неуважения к суду

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума начал отбывать 15-месячный срок тюремного заключения, к которому был приговорен за проявление неуважения к суду, сообщает в четверг The Guardian.

Издание отмечает, что правоохранители ЮАР получили распоряжение арестовать Зуму, если бы он не сдался до конца среды, однако бывший президент страны добровольно передал себя в руки представителей правосудия.

Для отбывания срока Зума помещен в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Наталь.

The Guardian напоминает, что в новейшей истории ЮАР Зума стал первым бывшим главой государства, приговоренным к тюремному заключению.

На прошлой неделе конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

Теги: #тюрьма #юар #зума
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