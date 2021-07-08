События

03:41 08.07.2021

На Харьковщине начальник КП самовольно захватил почти 4 га земли и сбрасывал туда отходы

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Начальник коммунального предприятия г.Люботин Харьковской области подозревается в самовольном захвате земли, в результате которого был нанесен ущерб около 3,8 млн.грн.

"48-летний начальник коммунального предприятия в городе Люботин завладел земельным участком коммунальной формы собственности общей площадью 3,8 га. Кроме того, он внедрил сброси и размещение бытовых отходов на земельном участке, не предназначенном для этих целей, что привело к загрязнению окружающей среды", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Чиновник сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) и ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Теги: #украина #подозрение #чиновник #харьковская_область
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