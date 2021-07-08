События

00:44 08.07.2021

Англия победила Данию со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020

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Англия победила Данию со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020

Сборная Англии победила Данию в дополнительном времени со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020, где встретится с Италией.

Сборные Англии и Дании в Лондоне на стадионе "Уэмбли" встретились во втором полуфинале Евро-2020. Победу в матче и путевку в финал получила сборная Англии, забив сборной Дании два гола. Соперники закончили основное время с результатом 1:1, однако в дополнительное время сильнее оказались англичане.

Дания повела в счете после гола Миккеля Дамсгора, который забил прямым ударом со штрафного на 30-й минуте. На 39-й минуте сборная Англии сравняла счет после автогола капитана датской команды Симона Кьера. На 104-й минуте вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар Гарри Кейна с пенальти, однако Кейн оказался первым на добивании и поразил ворота датчан, что и позволило сборной Англии одержать победу.

Гол Дамсгора стал первым, который Англия пропустила на текущем розыгрыше турнира.

В финальном матче англичане сыграют против сборной Италии, матч также пройдет на "Уэмбли" и состоится 11 июля.

Сборная Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы.

Теги: #дания #матч #евро #англия
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