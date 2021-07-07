Резников в Брюсселе ознакомил страны НАТО с текущей ситуацией безопасности на востоке Украины и вблизи оккупированного Крыма

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, находясь с визитом в Брюсселе, принял участие в заседании Комиссии Украина - НАТО, сообщает пресс-служба Минреинтеграции в среду.

"В своем выступлении на заседании комиссии Алексей Резников сообщил послам государств Альянса о ситуации с безопасностью на востоке Украины и вокруг временно оккупированного Российской Федерацией АР Крым и г. Севастополь. Также он ознакомил международных партнеров с ходом консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ)". – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что особый акцент был сделан на объяснении тактики российской стороны, которая отказывается выполнять взятые на себя обязательства и пытается избежать ответственности за вооруженную агрессию против Украины и оккупацию части украинских территорий.

"Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит. Ведь российская сторона осуществляет достаточно агрессивную кампанию дезинформации. На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году. Зато Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации. Главное - в НАТО есть четкое осознание, что Москва является участником международного вооруженного конфликта, ответственное за его решение и ни в коем случае не является "посредником", - подчеркнул Резников.

Отмечается, что во время встреч обсуждались конкретные шаги, которые позволят сохранить высокую динамику контактов между Украиной и НАТО на политическом уровне, а также быстрее двигаться для достижения совместимости.

Также были представлены отдельные идеи по расширению направлений взаимодействия Украины с Альянсом.

"Я благодарю господина Джоанэ и представителей стран-членов НАТО за поддержку Украины. Это очень важно для нас. Было много вопросов, которые показали желание глубже понимать особенности момента. Я также озвучил ожидания Украины по воплощению решений Бухарестского саммита 2008 года. Мне очень понравился открытый и прагматичный характер дискуссии и я надеюсь, что она будет иметь практические последствия", - добавил Резников.

Уточняется, что во время заседания Комиссии выступили представители 30-ти стран-членов НАТО.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Брюссель вицепремьер Алексей Резников встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ.

"В ходе встреч выражена заинтересованность в направлении в Украину миссии по противодействию гибридным угрозам", - сообщают в Минреинтеграции.