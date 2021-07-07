Джордж Кент будет временно исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве

Заместитель помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским делам прибудет в Киев на текущей неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца, сообщил представитель посольства США в Киеве.

"Джордж Кент, который в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам, прибудет в Киев позднее на этой неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца", - сказал представитель посольства США в Киеве агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам собеседника, поверенная в делах Кристина Квин прибудет в Украину после двухнедельного отпуска и вернется к своим обязанностям.