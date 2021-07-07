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14:17 07.07.2021

Авиарейсы "Киев-Ужгород" заполнены на 90-100%, частоты полетов могут быть увеличены - замглавы ОП Тимошенко

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Авиарейсы "Киев-Ужгород" заполнены на 90-100%, частоты полетов могут быть увеличены - замглавы ОП Тимошенко

Авиакомпании планируют увеличить частотность рейсов из Киева в Ужгород и обратно в связи с практически полной загрузкой уже существующих.

"Самолеты в Ужгород заполнены либо на 100%, либо более чем на 90% - это трижды в неделю. Известно, что авиакомпании уже думают над тем, чтобы увеличить количество рейсов в эропорт "Ужгород", - сказал заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко в ходе форума "Украина 30" в среду.

По его словам, аналогичная ситуация по загрузке рейсов - в аэропортах Черновцов и Кривого Рога.

Тимошенко анонсировал запуск новых рейсов в региональные аэропорты из Киева, а также чартерных международных рейсов.

Он также отметил важность реконструкции взлетно-посадочных полос в региональных аэропортах.

Как сообщалось, двустороннее соглашение об использовании словацкого воздушного пространства международным аэропортом "Ужгород" начало действовать с 5 июня 2021 года.

Теги: #киев #ужгород #авиарейсы #транспорт
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