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13:38 07.07.2021

Правительство Украины предлагает СНБО применить санкции к физлицам Беларуси за фальсификацию выборов и подавление протестов

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Правительство Украины предлагает СНБО применить санкции к физлицам Беларуси за фальсификацию выборов и подавление протестов

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Республики Беларусь.

Соответствующее решение приняло на заседании правительства в среду.

В частности, с целью защиты национальных интересов Кабмин внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других санкций к физическим лицам Республики Беларусь (перечень лиц не прилагается).

Отмечается, что такое решение связано с решение Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введение санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.

Теги: #снбо #предложение #санкции #беларусь
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