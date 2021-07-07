События

13:13 07.07.2021

Cуд арестовал директора "Кузни на Рыбальском" Шандру с правом залога в 444 млн грн

2 мин читать
Cуд арестовал директора "Кузни на Рыбальском" Шандру с правом залога в 444 млн грн

Печерский районный суд Киева в среду избрал меру пресечения директору ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре в виде ареста на 60 суток с возможностью выйти под залог в 444 млн грн, сообщается на сайте телеканала "Прямой".

В настоящее время заседание Печерского райсуда продолжается, в среду также ожидается избрание меры пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому.

"Под стены суда… пришли сотрудники завода "Кузня на Рыбальском", которые называют процесс над их руководителем Шандрой политизированным и предвзятым", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ГБР уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества. Также, по информации ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям. Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 -2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины. Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины. Как впоследствии стало известно, речь идет о Павловском и Шандре.

Народный депутат Украины Владимир Арьев (фракция "Европейская солидарность) утверждает, что, по его информации, от судьи, который рассматривает вопрос избрания меры пресечения Павловскому и Шандре по делу о поставках военной техники низкого качества, требовали"жестких решений".

Теги: #шандра #арест #кузня_на_рыбальском
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:25 06.07.2021
Задержанному в Крыму украинскому журналисту Есипенко продлили на полгода срок ареста - Денисова

Задержанному в Крыму украинскому журналисту Есипенко продлили на полгода срок ареста - Денисова

16:48 06.07.2021
Депутат Арьев утверждает, что в Офисе президента требуют от суда жестких решений по мере пресечения Павловскому и Шандре

Депутат Арьев утверждает, что в Офисе президента требуют от суда жестких решений по мере пресечения Павловскому и Шандре

22:06 05.07.2021
Суд арестовал под залог фигуранта дела о поставках некачественной техники для ВСУ

Суд арестовал под залог фигуранта дела о поставках некачественной техники для ВСУ

13:15 02.07.2021
ГБР сообщило о подозрении чиновникам "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества

ГБР сообщило о подозрении чиновникам "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества

12:13 25.06.2021
Апелляционный суд взял под стражу экс-министра Рудьковского, подозреваемого в похищении руководителя компании "Нафтогазвыдобування"

Апелляционный суд взял под стражу экс-министра Рудьковского, подозреваемого в похищении руководителя компании "Нафтогазвыдобування"

01:29 23.06.2021
Суд оставил Антоненко и Кузьменко под домашним арестом

Суд оставил Антоненко и Кузьменко под домашним арестом

18:48 14.06.2021
Наложен арест на связанные с Glusco корпоративные права 28 компаний

Наложен арест на связанные с Glusco корпоративные права 28 компаний

22:25 02.06.2021
Суд заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Дубилета

Суд заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Дубилета

12:48 18.05.2021
Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

19:55 17.05.2021
В Харькове суд взял под стражу подозреваемых в серии разбойных нападений – полиция

В Харькове суд взял под стражу подозреваемых в серии разбойных нападений – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева

Стрелявший в Голосеевском районе Киева поджег квартиру, в которой закрылся

Зеленский рассчитывает на помощь США в завершении войны на Донбассе в Нормандском или любом другом формате

ПОСЛЕДНЕЕ

Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Около 32% украинцев могут иметь антитела к COVID-19 – предварительные результаты исследования

Авиарейсы "Киев-Ужгород" заполнены на 90-100%, частоты полетов могут быть увеличены - замглавы ОП Тимошенко

Венгрия возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Угроза распространения штамма "Дельта" в Украине реальна – руководитель ЦОЗ

Убит президент Гаити

Правительство Украины предлагает СНБО применить санкции к физлицам Беларуси за фальсификацию выборов и подавление протестов

Кабмин утвердил порядок предоставления отцам отпуска по уходу за ребенком

Президент Украины и вице-президент Швейцарии обсудили проведение следующей конференции по реформам

Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА