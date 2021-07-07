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10:26 07.07.2021

Зеленский хотел бы получить полный перечень реформ для перехода Украины к следующему этапу интеграции с НАТО

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Зеленский хотел бы получить полный перечень реформ для перехода Украины к следующему этапу интеграции с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

"Согласен, что ключ к положительному решению наших евроатлантических стремлений – это, прежде всего, успех наших реформ. И мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с Альянсом", - заявил Зеленский, выступая на сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

Теги: #зеленский #нато
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Интерфакс-Украина
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