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09:15 07.07.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 184,6 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 184,6 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 184 млн 611 тыс. 115, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 993 тыс. 159 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 746 тыс. 619 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 605 тыс. 905.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 663 тыс. 665, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 404 тыс. 211.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 млн 855 тыс. 15 заболевших, умерло 526 тыс. 892 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 514,4. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 867 человек, в Индии - 290, Бразилии - 2 тыс. 462.

Теги: #статистика #covid_19 #мир
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