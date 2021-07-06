ФБР и НАБУ восстановили меморандум о взаимопонимании – посольство США

Федеральное бюро расследований (США) и Национальное антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) восстановили меморандум о взаимопонимании.

""ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании, который продолжит сотрудничество в делах, касающихся обеих стран. Преступность и коррупция имеют транснациональный характер. Правоохранительные органы также должны быть транснациональными", - сообщается в аккаунте посольства США в Украине в Твиттер.