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20:05 06.07.2021

ФБР и НАБУ восстановили меморандум о взаимопонимании – посольство США

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ФБР и НАБУ восстановили меморандум о взаимопонимании – посольство США

Федеральное бюро расследований (США) и Национальное антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) восстановили меморандум о взаимопонимании.

""ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании, который продолжит сотрудничество в делах, касающихся обеих стран. Преступность и коррупция имеют транснациональный характер. Правоохранительные органы также должны быть транснациональными", - сообщается в аккаунте посольства США в Украине в Твиттер.

 

Теги: #сша #сотрудничество #украина #правоохранители
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