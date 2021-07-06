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19:36 06.07.2021

ФСБ РФ задержала консула Эстонии в Петербурге

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ФСБ РФ задержала консула Эстонии в Петербурге

ФСБ РФ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от гражданина РФ.

"Федеральной службой безопасности РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Теги: #дипломат #россия #эстония #задержание
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