ФСБ РФ задержала консула Эстонии в Петербурге

ФСБ РФ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от гражданина РФ.

"Федеральной службой безопасности РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.