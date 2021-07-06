Метеорологи фиксируют рекордно высокие температуры в скандинавских странах

В Финляндии, Норвегии и Швеции метеорологи зарегистрировали рекордно высокие температуры в последние дни, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Так, в финском заповеднике Кево в Лапландии в минувшие выходные зафиксировали плюс 33,5 градуса, это самая высокая температура с 1914 года.

Метеорологический институт в Норвегии зарегистрировал температуру в 34 градуса в коммуне Салтдал неподалеку от Полярного круга. Это самая высокая температура с начала этого года, зафиксированная в Норвегии, и она всего на 1,6 градуса ниже, чем когда-либо фиксировали в этой стране.

Жители соседней Швеции также страдали от жаркого лета. Активистка Грета Тунберг написала в Твиттере сообщение, что июнь и в 2019 году, и в 2020 году также выдались чрезвычайно жаркими в Стокгольме, и, по ее мнению, это не совпадение, а следствие серьезных климатических изменений. В сообщениях отмечается, что в 2021 году июнь в Швеции стал третьим самым жарким за время метеонаблюдений.

В других частях света также фиксируют высокие температуры этим летом. В частности, жарко даже в самых северных частях Канады. Заслушивая погода стала причиной пожаров, которые бушуют сейчас в некоторых канадских провинциях. В Британской Колумбии, в частности, на прошлой неделе установили новый национальный рекорд - 49,6 градуса.