Глава МИД ФРГ уверен в возможности достижения договоренностей с Ираном по СВПД в ближайшие недели

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что в ближайшие недели удастся достичь соглашения с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщают европейские СМИ.

"Мы думаем, что в ходе переговоров удастся достичь цели. Я думаю, мы добьемся этого в ближайшие недели", - сказал Маас журналистам в Мадриде после встречи в рамках Стокгольмской инициативы по разоружению, в которую входят 16 стран.

При этом, как сообщалось ранее, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что восстановить иранскую ядерную сделку к 15 июля не удастся, перерыв в переговорах по ее восстановлению длится дольше, чем ожидалось.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому Иран должен допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций с Ирана. Бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из СВПД, отменив указ предыдущего президента страны спустя три года, и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Иран и международные посредники провели в Вене уже несколько раундов переговоров по возвращению Тегерана и Вашингтона к СВПД.