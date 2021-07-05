События

23:46 05.07.2021

Цена на газ Европе взлетела до $464/тыс. куб. м перед остановкой Ямала-Европы и на фоне шока от несостоявшихся транзитных аукционов

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Спотовые цены на газ в Европе с началом новой рабочей недели получили новый импульс для продолжения роста. До остановки газопровода "Ямал-Европа" осталось несколько часов. Мощности этого газопровода, равно как и дополнительные украинские мощности, будут бронироваться на краткосрочных аукционах (что оставит напряжённость на рынке).

Цена с поставкой во вторник на хабе TTF в Нидерландах достигла $464 за тысячу кубометров.

Российский читатель привык воспринимать цены на газ в долларах за тысячу кубометров, тогда как на спотовом рынке ЕС газ торгуется в энергетических единицах. Исходные цены европейского рынка (номинированные в евро за тысячу киловатт-час) начали напоминать температуру пациента с ОРВИ. К примеру, цена закрытия контракта с поставкой во вторник на TTF составляет 37,8 евро за МВт ч.

В понедельник по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября). Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м на год - это 109 млн куб. м в сутки). Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Предложенная на обоих аукционах мощность осталась невостребованной. И хотя грузоотправители могут забронировать мощность на квартальных и ежемесячных аукционах, новая доля неопределённости сразу отразилась на ценах.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование - чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Утром во вторник до субботы остановится международный газопровод "Ямал-Европа", который проходит из России через Беларусь и Польшу в Германию. По нему поставляется в сутки около 100 млн куб. м газа. Хотя "Газпром" (MOEX: GAZP) предупреждал о рутинности этого события и готовности потребителей к нему ("и компания, и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах"), этот ремонт дефицитный европейский рынок воспринял нервно.

Ремонт на российских газопроводах никогда не оказывал сильного влияния на европейские цены. Однако в этом году после холодной зимы, опустошившей подземные хранилища, европейский рынок стал остродефицитным. Во всем мире потребление газа быстро восстановилось после ковидных локдаунов, однако добыча после секвестра инвестиций в 2020 году за рынком не успевает. 

Теги: #газ #европа #цена
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