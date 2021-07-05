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10:06 05.07.2021

Wizz Air Abu Dhabi открыла рейс из Абу-Даби в Киев

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Wizz Air Abu Dhabi открыла рейс из Абу-Даби в Киев

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi будет летать из Абу-Даби в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область), отмечается в сообщении аэропорта в субботу.

"Авиакомпания планирует выполнять рейсы с частотой раз в неделю, каждую субботу. Количество рейсов в течение лета будет увеличиваться. Wizz Air Abu Dhabi планирует уже с конца августа выполнять три рейса в неделю - по вторникам, четверг и воскресенье", - уточняется в сообщении.

Рейсы будут выполняться на современных самолетах Airbus A321neo со сверхнизким уровнем выбросов, шума и расхода топлива. Флот Wizz Air Abu Dhabi состоит из четырех таких самолетов.

Согласно данным сервиса по бронированию авиабилетов, с 20 по 31 июля авиакомпания добавит перелеты по вторникам. На август в расписании стоят перелеты один раз в неделю — по четвергам, а с сентября авиакомпания нарастит частоту рейсов до трех в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Теги: #киев #рейс #абу_даби #транспорт
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