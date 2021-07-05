В Винницкой области разоблачили группировку, занимавшуюся продажей оружия

Службе безопасности Украины обезвредила в Винницкой области организованную группировку, которая специализировалась на продаже огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, клиентами злоумышленников были представители криминальных кругов региона.

"Установлено, что в состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники устроили подпольную мастерскую по переработке нелетального оружия в боевое состояние. Своих клиентов они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальной среде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность злоумышленников носила системный характер. При этом сотрудники СБУ задокументировали незаконную продажу злоумышленниками 4 единиц нарезного оружия и патронов к нему.

"Сейчас организатору группировки сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщают в спецслужбе.

Там добавляют, что сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.