События

09:49 05.07.2021

В Винницкой области разоблачили группировку, занимавшуюся продажей оружия

1 мин читать
В Винницкой области разоблачили группировку, занимавшуюся продажей оружия

Службе безопасности Украины обезвредила в Винницкой области организованную группировку, которая специализировалась на продаже огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, клиентами злоумышленников были представители криминальных кругов региона.

"Установлено, что в состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники устроили подпольную мастерскую по переработке нелетального оружия в боевое состояние. Своих клиентов они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальной среде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность злоумышленников носила системный характер. При этом сотрудники СБУ задокументировали незаконную продажу злоумышленниками 4 единиц нарезного оружия и патронов к нему.

"Сейчас организатору группировки сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщают в спецслужбе.

Там добавляют, что сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Теги: #группировка #сбу #оружие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:36 05.07.2021
СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

14:35 04.07.2021
СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

17:33 03.07.2021
Количество задержаний оружия на границе с Беларусью снизилась – Госпогранслужба Украины

Количество задержаний оружия на границе с Беларусью снизилась – Госпогранслужба Украины

18:11 02.07.2021
СБУ разоблачила разграбление недр в Харьковской области, ущерб более 100 млн грн

СБУ разоблачила разграбление недр в Харьковской области, ущерб более 100 млн грн

16:43 01.07.2021
В Черниговской области разоблачили майнинг-ферму, из-за которой без воды и света могла остаться часть региона

В Черниговской области разоблачили майнинг-ферму, из-за которой без воды и света могла остаться часть региона

16:37 01.07.2021
В Киеве СБУ проведет антитеррористические учения на базе Хоральной синагоги Бродского

В Киеве СБУ проведет антитеррористические учения на базе Хоральной синагоги Бродского

12:15 30.06.2021
СБУ разоблачила контрабандистов, которые хотели вывезти артефакты периода Киевской Руси

СБУ разоблачила контрабандистов, которые хотели вывезти артефакты периода Киевской Руси

14:30 29.06.2021
В Украине задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом за мошенничество - СБУ

В Украине задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом за мошенничество - СБУ

15:30 27.06.2021
Минкультуры по обращению СБУ исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – пресс-служба

Минкультуры по обращению СБУ исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – пресс-служба

00:23 27.06.2021
СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который пытался вывезти из Украины товары для военно-промышленного комплекса РФ

СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который пытался вывезти из Украины товары для военно-промышленного комплекса РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО

Wizz Air Abu Dhabi открыла рейс из Абу-Даби в Киев

В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

За минувшие сутки на Донбассе погиб военный медик, еще один военнослужащий получил осколочное ранение

НКРЭКУ установила минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 734 грн/МВт-ч и ограничила куплю-продажу э/э в рамках одной ВИК 50%

ПОСЛЕДНЕЕ

В Венском доме искусств появился украинский аудиогид

Wizz Air Abu Dhabi открыла рейс из Абу-Даби в Киев

Капремонт обхода Канева на трассе Н-02 будет завершен в 2021 году

Минкультуры Украины внесло российского комментатора Губерниева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

На Бердянской косе из-за непогоды были обесточены 110 баз отдыха

Беларусь продолжит поставки в ЕС не попавшей под санкции продукции, но поворот на Азию неизбежен - премьер

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 24 тыс. человек – Минздрав

Жертвами крушения самолета ВВС Филиппин стали 47 человек - начальник штаба Вооруженных сил страны

В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода, по которому Будапешт сможет получать российский газ в обход Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА