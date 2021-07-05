Минкультуры Украины внесло российского комментатора Губерниева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, российский режиссер Олег Джураев, российская актриса и телеведущая Анна Пескова и российский актер Роман Юрченко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 204 человека.