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09:31 05.07.2021

Минкультуры Украины внесло российского комментатора Губерниева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

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Минкультуры Украины внесло российского комментатора Губерниева в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, российский режиссер Олег Джураев, российская актриса и телеведущая Анна Пескова и российский актер Роман Юрченко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 204 человека.

Теги: #список #минкультуры #нацбезопасность
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