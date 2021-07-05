События

08:01 05.07.2021

Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода, по которому Будапешт сможет получать российский газ в обход Украины

2 мин читать
Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода, по которому Будапешт сможет получать российский газ в обход Украины

Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.

Национальное телевидение Сербии сообщило о сварке "золотого" стыка газопровода на границе двух стран.

Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября (с начала нового газового года).

Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.

Сейчас реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд куб. м в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части.

Расширение перемычки до мощности 8,5 млрд куб. м в год отложено с октября 2022 года на октябрь 2023 года. Венгерские газовики и чиновники потеряли время в середине 2020 года из-за опасений, что они могут подпасть под санкции США. Госдепартамент США 15 июля 2020 года выпустил новое разъяснение к разделу 232 закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, осуществляющих инвестиции в российские экспортные энергетические трубопроводные проекты. Новое разъяснение распространило возможность применения санкций к лицам, осуществляющим инвестиции (либо предоставляющим товары или услуги), напрямую и в значительной степени способствующие строительству газопровода "Северный поток 2" и второй нитки газопровода "Турецкий поток".

Венгрия в 2020 году получила 8,637 млрд куб. м российского газа.

Теги: #венгрия #сербия #газопровод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:06 02.07.2021
Конгресс рассмотрит инициативу, оставляющую санкции против "Северного потока 2"

Конгресс рассмотрит инициативу, оставляющую санкции против "Северного потока 2"

21:41 27.06.2021
Сборная Чехии выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Чехии выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро-2020

04:37 22.06.2021
Газопровод "Турецкий поток" остановится на недельную профилактику

Газопровод "Турецкий поток" остановится на недельную профилактику

08:57 18.06.2021
На газопроводе в Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием

На газопроводе в Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием

08:49 11.06.2021
США не считают большой проблемой наличие разногласий с ФРГ по "Северному потоку 2"

США не считают большой проблемой наличие разногласий с ФРГ по "Северному потоку 2"

22:56 10.06.2021
США продолжат вводить санкции в связи с "Северным потоком 2"

США продолжат вводить санкции в связи с "Северным потоком 2"

17:31 10.06.2021
Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID-19 – Кулеба

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID-19 – Кулеба

14:19 08.06.2021
На Прикарпатье произошла разгерметизация на участке газопровода "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы"

На Прикарпатье произошла разгерметизация на участке газопровода "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы"

09:25 04.06.2021
В правительстве Венгрии заявили о готовности Орбана встретиться с Зеленским

В правительстве Венгрии заявили о готовности Орбана встретиться с Зеленским

04:03 02.06.2021
Американский конгрессмен подготовил законопроект о восстановлении санкций против "Северного потока 2"

Американский конгрессмен подготовил законопроект о восстановлении санкций против "Северного потока 2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

За минувшие сутки на Донбассе погиб военный медик, еще один военнослужащий получил осколочное ранение

НКРЭКУ установила минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 734 грн/МВт-ч и ограничила куплю-продажу э/э в рамках одной ВИК 50%

На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

Град и шквалы ожидаются в Киеве вечером

ПОСЛЕДНЕЕ

Беларусь продолжит поставки в ЕС не попавшей под санкции продукции, но поворот на Азию неизбежен - премьер

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 24 тыс. человек – Минздрав

Жертвами крушения самолета ВВС Филиппин стали 47 человек - начальник штаба Вооруженных сил страны

В Украине за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 419 человек, 14 летальных случаев – Минздрав

За минувшие сутки на Донбассе погиб военный медик, еще один военнослужащий получил осколочное ранение

Объединенные Арабские Эмираты вышли по темпам вакцинации от COVID-19 на первое место в мире

Из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов в 4 областях Украины

Ряд ведущих аккаунтов в новой соцсети GETTR для поддержки Трампа были взломаны в день запуска 4 июля

Около сотни афганских военных под натиском талибов перешли на территорию Таджикистана, сообщили таджикские пограничники

В Черкассах между двумя иностранцами произошел конфликт и перестрелка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА