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07:39 05.07.2021

Объединенные Арабские Эмираты вышли по темпам вакцинации от COVID-19 на первое место в мире

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Объединенные Арабские Эмираты вышли по темпам вакцинации от COVID-19 на первое место в мире

Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место в мире по темпам вакцинации населения от COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, в ОАЭ было введено 15,5 млн доз противовирусной вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.

На втором месте - Сейшельские острова. Здесь вакцинирован 71,7% населения.

Тем не менее число случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ по-прежнему остается повышенным.

Агентство отмечает, что США, Саудовская Аравия и Соединенное Королевство недавно включили ОАЭ в свой список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста числа случаев заражения COVID-19.

ОАЭ одобрили в воскресенье для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca.

Между тем, подчеркивается, что программа вакцинации в стране опирается на Sinopharm, которая производится на местном уровне.

Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.

Теги: #вакцинация #оаэ #коронавирус
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