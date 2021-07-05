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05:43 05.07.2021

Около сотни афганских военных под натиском талибов перешли на территорию Таджикистана, сообщили таджикские пограничники

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Около сотни афганских военных под натиском талибов перешли на территорию Таджикистана, сообщили таджикские пограничники

В воскресенье вечером на территорию Таджикистана под натиском боевиков движения "Талибан" отступили еще 94 афганских военных, сообщил пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Сообщается, что 4-го июля в 18:00 часов вооружённая группа движения "Талибан" захватила без боя уезд Хохон афганской провинции Бадахшан.

"94 военнослужащих Вооружённых сил Исламской Республики Афганистан отступили и в целях сохранения своих жизней пересекли государственную границу на участке "Шохон" Пограничного отряда "Ш. Шохин" и вошли на территорию Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники Таджикистан, "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили отступающим военнослужащим правительственных войск Афганистана перейти на территорию Таджикистана".

"С учётом сложной обстановки на указанном участке государственной границы, существует вероятность продолжения очередного пересечения на территорию Таджикистана военнослужащих правительственных войск Исламской Республики Афганистан", - сообщает пресс-центр.

Обстановка на границе между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан находится под полным контролем таджикских пограничников.

Ранее вечером в воскресенье президенты Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Мухаммад Ашраф Гани в ходе телефонного разговора обсудили тревожное развитие военно-политической ситуации в Афганистане.

"Особое внимание было уделено обострению обстановки в приграничных с Таджикистаном северных районах Афганистана. Президент Таджикистана с тревогой проинформировал президента Афганистана о новых фактах вынужденного перехода линии государственной границы военнослужащими соседней страны", - говорилось в сообщении пресс-службы таджикского лидера.

Накануне более 300 афганских военных под натиском талибов отступили на территорию Таджикистана через охраняемый участок границы между 5-ой погранзаставой "Истиклол" и 6-ой погранзаставой "Саригор" Погранотряда "Ш.Шохин".

Перед этим, 27 июня под натиском талибов на территорию Таджикистана через 1-й пост погранотряда "Шахритус" вынуждены были перейти 17 афганских военнослужащих. Ранее, 22 июня 134 военнослужащих афганских правительственных сил были вынуждены отступить от порта (на берегу реки Пяндж) "Шерхан-Бандар" провинции Кундуз на территорию Таджикистана.

Теги: #военные #афганистан #граница #таджикистан
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