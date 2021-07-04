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20:25 04.07.2021

В полиции проверят законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве

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В полиции проверят законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве

Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных во время остановки авто народного депутата в Киеве по информации, изложенной в его публикации в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба департамента на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером, в Киеве сотрудники патрульной полиции остановили авто "Toyota" под управлением народного депутата Украины. По подозрению правоохранителей, народный депутат, вероятно, нарушал требования ст.130 КУоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции), поэтому его направили на освидетельствование.

Подчеркивается, что впоследствии народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных полицейских.

"По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам", – сказано в сообщении.

 

Теги: #киев #пдд #нардеп #полиция
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