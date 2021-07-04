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18:03 04.07.2021

На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

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На Донбассе погиб украинский военный – штаб ООС

Украинский военнослужащий погиб вследствие обстрела со стороны российских наемников на Донбассе в воскресенье, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня… Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

 В ходе обстрелов противник применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь", - сообщили в штабе.

О фактах нарушений со стороны российских наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье разминировали более 1 га территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

Теги: #гибель #оос #ситуация #военный
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