События

04:13 04.07.2021

Лукашенко предостерег белорусскую интеллигенцию от "неправильных шагов"

2 мин читать

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал интелигенцию не заниматься политикой и не совершать неправильных шагов".

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко посетил в субботу Большой театр оперы и балета, где 3 июля прошел праздничный гала-концерт, посвященный Дню независимости.

"После просмотра концерта глава государства обратился к творческой интеллигенции, призвав ее не заниматься политикой и больше не совершать неправильных шагов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко назвал творческую интеллигенцию лицом нации, народа, государства. "Я вас прошу: не делайте больше неправильных шагов. Прежде чем что-то сделать, думайте, следите за каждым своим шагом", - призвал президент.

Осенью 2020 года в СМИ появилась информация об увольнении ряда сотрудников этого театра, выступивших против жёстких действий силовиков в отношении участников протестов. В числе уволенных назывались первый концертмейстер оркестра Регина Саркисова, оперный певец Илья Сильчуков, дирижер Андрей Галанов, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потёмина. В Большом театре ситуацию не комментировали.

В сентябре 2020 года уволилась основная труппа театра имени Янки Купалы. Сотрудники театра сделали это в знак солидарности с ушедшим генеральным директором Павлом Латушко и выражая протест против событий, происходящих в стране после 9 августа, основного дня голосования на выборах главы государства. Более 60 человек остались тогда без работы.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Демонстранты требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жесткого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

 

Теги: #власти #интеллигенция #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:33 03.07.2021
Количество задержаний оружия на границе с Беларусью снизилась – Госпогранслужба Украины

Количество задержаний оружия на границе с Беларусью снизилась – Госпогранслужба Украины

20:03 02.07.2021
Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси - МИД

19:18 02.07.2021
Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с белорусской территории

Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с белорусской территории

18:37 02.07.2021
Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

08:33 02.07.2021
Французские, венгерские и немецкие пограничники привлечены к патрулированию границы Литвы с Беларусью

Французские, венгерские и немецкие пограничники привлечены к патрулированию границы Литвы с Беларусью

08:27 01.07.2021
Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

10:16 30.06.2021
Минтранс США ограничит авиасообщение с Минском из-за инцидента с самолетом Ryanair - источники

Минтранс США ограничит авиасообщение с Минском из-за инцидента с самолетом Ryanair - источники

20:16 29.06.2021
Правозащитники насчитали в Беларуси 526 политзаключенных

Правозащитники насчитали в Беларуси 526 политзаключенных

18:22 29.06.2021
Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

06:21 29.06.2021
Приостановка Беларуси участия в "Восточном партнерстве" лишь ухудшает ситуацию - глава Евросовета

Приостановка Беларуси участия в "Восточном партнерстве" лишь ухудшает ситуацию - глава Евросовета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский об украинской сборной: "Вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими"

В результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний – МИД Украины

Корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР Минобороны Украины

Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал – погранслужба

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1072 человека, 36 летальных случаев – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число новых заражений COVID-19

Зеленский: Верю, что Украина сыграет в ЧМ-2022

Зеленский об украинской сборной: "Вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими"

Фонд Порошенко передаст для военнослужащих 72-й бригады "Черные запорожцы" комплект оптической разведки

Более трети украинцев верят в победу Украины в чемпионате Евро-2020

"Я более чем уверен, что "несправедливость-2012" должна быть исправлена" – глава Минкультуры о матче Украина-Англия

Российские наемники на Донбассе с начала суток 8 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

США призывают генпрокурора Украины обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе

В Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

Хакеры парализовали работу крупной сетей супермаркетов Швеции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА