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11:15 03.07.2021

Из-за пожара в ночном клубе во Львове эвакуировали 300 человек, никто не пострадал – ГСЧС

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Из-за пожара в ночном клубе во Львове эвакуировали 300 человек, никто не пострадал – ГСЧС

300 человек эвакуировали минувшей ночью из-за пожара из здания ночного клуба «Малевич» в центре Львова, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

«З июля в 00:08 часов поступило сообщении о пожаре на проспекте Червонола на первом этаже ночного клуба «Малевич», – указано в сообщении.

Из 300 эвакуированных – 50 человек – персонал клуба. Пострадавших нет. В результате пожара на сцене ночного клуба сгорели элементы тканевого декора на площади 4 м.кв.

Пожар ликвидирован в 00:25.

Теги: #гсчс #пожар #львовская_область
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