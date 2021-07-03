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11:06 03.07.2021

Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

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Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

Рыболовецкая фелюга. которая терпела крушение в Черном море, взято на буксир украинским катером морской охраны и буксируется в Очаков, сообщила спикер Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Украины Наталья Гуменюк.

" Фелюга взята на буксир катером морской охраны "Балаклава", и сейчас буксируется в порт выхода в Очаков. Пострадавших на фелюге, по предварительному опросу экипажа, нет. Все живы и здоровы", - сказала Гуменюк в эфире телеканала "Украина24".

По ее словам, что из-за технической неисправности судно было обесточено, утратило управление, его относило в море, был подан сигнал бедствия.

В субботу утром в РФ заявили, что направили ракетный катер Черноморского флота, который был ближе всех, к украинскому рыболовецкому судну c 4 членами экпижа, однако помощи не потребовалось.

 

Теги: #крым #госпогранслужба #судно #черное_море
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