Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

Рыболовецкая фелюга. которая терпела крушение в Черном море, взято на буксир украинским катером морской охраны и буксируется в Очаков, сообщила спикер Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Украины Наталья Гуменюк.

" Фелюга взята на буксир катером морской охраны "Балаклава", и сейчас буксируется в порт выхода в Очаков. Пострадавших на фелюге, по предварительному опросу экипажа, нет. Все живы и здоровы", - сказала Гуменюк в эфире телеканала "Украина24".

По ее словам, что из-за технической неисправности судно было обесточено, утратило управление, его относило в море, был подан сигнал бедствия.

В субботу утром в РФ заявили, что направили ракетный катер Черноморского флота, который был ближе всех, к украинскому рыболовецкому судну c 4 членами экпижа, однако помощи не потребовалось.