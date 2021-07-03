События

09:51 03.07.2021

В Японии после оползня пропали без вести порядка 20 человек

1 мин читать

В Японии в префектуре Сидзуока утром в субботу сошел мощный оползень, пропавшими без вести после него числятся около 20 человек, сообщает канал NHK.

Оползень сошел в городе Атами около 10:30 утра по местному времени (5:30 мск), он снес несколько домов, повредил городскую инфраструктуру.

Согласно информации электроэнергетической компании Tokyo Electric Power Company, более 2,8 тыс. домов в регионе остались без электричества. Проливной дождь там шел несколько дней подряд.

Местные власти запросили военную помощь для проведения спасательной операции в Атами.

На большей части территории Японии сейчас идет ежегодный сезон дождей, который, как правило, длится несколько недель и часто вызывает наводнения и оползни.

Теги: #япония #оползень
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:41 29.06.2021
У Байдена нет планов приехать на Олимпийские игры в Токио - Белый дом

У Байдена нет планов приехать на Олимпийские игры в Токио - Белый дом

10:29 27.06.2021
Япония потребует ежедневных в течение недели тестов на COVID-19 у спортсменов из стран с активным распространением дельта-варианта вируса

Япония потребует ежедневных в течение недели тестов на COVID-19 у спортсменов из стран с активным распространением дельта-варианта вируса

15:26 23.06.2021
Спасатели завершили расчистку обвала грунта в Лебедевке Одесской области, погибшие и пострадавшие не обнаружены - ГСЧС

Спасатели завершили расчистку обвала грунта в Лебедевке Одесской области, погибшие и пострадавшие не обнаружены - ГСЧС

08:29 23.06.2021
Япония одобрит применение AstraZeneca для людей 60 лет и старше

Япония одобрит применение AstraZeneca для людей 60 лет и старше

06:43 23.06.2021
Организаторы Олимпиады в Токио запретили алкоголь в местах проведения игр

Организаторы Олимпиады в Токио запретили алкоголь в местах проведения игр

17:59 22.06.2021
В Одесской области рядом с базой отдыха произошел оползень, спасатели проводят поиски пострадавших - ГСЧС

В Одесской области рядом с базой отдыха произошел оползень, спасатели проводят поиски пострадавших - ГСЧС

10:46 21.06.2021
Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в Японии

Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в Японии

08:38 17.06.2021
Япония со следующего месяца может начать выдавать COVID-паспорта

Япония со следующего месяца может начать выдавать COVID-паспорта

21:41 15.06.2021
Енин обсудил с послом Японии углубление сотрудничества двух стран

Енин обсудил с послом Японии углубление сотрудничества двух стран

07:06 09.06.2021
Власти Японии изучают вопрос о допуске зрителей на соревнования токийской Олимпиады

Власти Японии изучают вопрос о допуске зрителей на соревнования токийской Олимпиады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР Минобороны Украины

Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1072 человека, 36 летальных случаев – Минздрав

ЧФ РФ сообщил о проведении учебно-боевых полетов над Черным морем

Минздрав сообщил о смерти мужчины в Винницкой области после вакцинации Pfizer

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за пожара в ночном клубе во Львове эвакуировали 300 человек, никто не пострадал – ГСЧС

Во Львовской области от удара молнии погиб подросток

Корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР Минобороны Украины

Рыболовецкое судно буксируется украинским катером морской охраны, экипаж не пострадал - погранслужба

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 94,5 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1072 человека, 36 летальных случаев – Минздрав

Российские наемники с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных в районе Невельского – штаб ООС

В Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта – ГСЧС

ЧФ РФ сообщил о проведении учебно-боевых полетов над Черным морем

В Киеве продлят работу метрополитена в ночь на воскресенье в связи матчем Украина-Англия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА