В Ровно задержан организатор наркогруппировки, которая сбывала кокаин из Латинской Америки

В Ровно во время спецоперации задержали организатора наркогруппировки на попытке сбыта партии наркотиков, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям и пытался скрыться с места преступления", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, участники группировки наладили контрабандный канал переправки кокаина из стран Латинской Америки в Украину.

Полученный из-за границы "товар", они планировали реализовывать оптовыми партиями на территории Ровенской и Волынской областей. Своих клиентов злоумышленники подыскивали через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

В ходе обысков по месту жительства и подсобных помещениях наркодельцов правоохранители изъяли: подготовленную к сбыту партию наркотиков; 3 единицы огнестрельного оружия; технические устройства для блокировки радиосигнала; деньги, полученные преступным путем.

Следователи СБУ сообщили организатору группы о подозрении.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других участников наркобизнеса.