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15:50 02.07.2021

Кулеба: у РФ нет шансов на успех в конфронтации с НАТО

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Кулеба: у РФ нет шансов на успех в конфронтации с НАТО

Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря, однако не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у нее нет шансов на успех в ней, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря, но я не считаю их самоубийцами. Они могут ущипнуть и спровоцировать то здесь, то там. Но Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у них нет шансов на успех в ней", - сказал Кулеба в интервью Newsweek, опубликованном в пятницу.

Министр отметил, что если Альянс не предпримет действия, РФ может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе.

"В наших разговорах с НАТО мы очень откровенны в этом вопросе: если все будет так же, как есть, существует риск того, что Россия может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе. Это означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и союзников по НАТО", - считает он.

Кулеба указал на попытки Москвы нарушить торговые пути и ограничить свободу судоходства.

Кроме того, глава МИД обратил внимание на то, что Черное море широко обсуждалось в его дискуссиях с членами НАТО.

"Я поднимаю эту тему на всех своих встречах как с союзниками по НАТО в регионе Черного моря, Румынией, Турцией и Болгарией, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Постепенно я вижу, что они слышат Украину, когда мы бьем тревогу. Многие вещи были сделаны слишком мало и слишком поздно в 2014 году, и я надеюсь, что теперь мы не повторяем этих ошибок, действуя по-другому с полным пониманием намерений России", - подчеркнул он.

Украинский министр признал, что сейчас у России действительно стратегически выгодное положение во временно оккупированном Крыму.

"Поэтому для нас очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу региона Азовского моря. Нам необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море", - указал он.

Кулеба также выразил уверенность в том, что ничто не может помешать тренировкам Sea Breeze.

"Что сейчас Россия пытается делать, так это играть в игру мускулами, показывая, что независимо от того, сколько тренируются другие, только они готовы действовать в регионе", - добавил он.

 

Теги: #рф #кулеба #нато #мид
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