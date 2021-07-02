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13:46 02.07.2021

НАПК и "Львовский регуляторный хаб" разработали новые инструменты для регуляторной и антикоррупционной экспертизы

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НАПК и "Львовский регуляторный хаб" разработали новые инструменты для регуляторной и антикоррупционной экспертизы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и общественная организация "Аналитико-адвокационный центр "Львовский регуляторный хаб" начали новый проект "Экономическое благосостояние громад через регуляторную и антикоррупционную экспертизу местных решений", в рамках которого разработаны новые инструменты для проведения регуляторной и антикоррупционной экспертизы.

"В рамках этого проекта мы разработали методику проведения регуляторной и антикоррупционной экспертизы. Это инструкция, которая поможет проверить законность, прозрачность и целесообразность проектов решений и решений органов местного самоуправления. Этот документ является универсальным, его можно применять в любом органе местного самоуправления страны", - сказала руководитель проекта Екатерина Шуварская на его презентации в Киеве в пятницу.

По ее словам, дополнительным компонентом в проекте будут именно учебные тренинги и воркшопы для всех участников процесса, то есть для власти, бизнеса и общественности.

"В рамках этих воркшопов мы точно расскажем о том, как использовать на практике эту методику, а также какие преимущества каждая из наших целевых групп получит от этой методики. Мы будем проводить воркшопы и апробировать методику в пяти городах Украины, в частности во Львове и Краснограде. Также три города будут определены буквально вскоре", - пояснила Шуварская.

Руководитель проекта указала, что этой методикой могут руководствоваться, в частности бизнес-ассоциации и объединения, профильные общественные организации, органы местного самоуправления, в том числе депутатский корпус, главы профильных комиссий, исполнительные органы, территориальные представительства государственной регуляторной службы, а также уполномоченные подразделения по вопросам выявления и предотвращения коррупции.

Шуварская добавила, что два разработанных документа - методика и руководство независимы друг от друга. "Они могут использоваться отдельно, в то же время они взаимодополняющие, поскольку мы рекомендуем при проведении такой регуляторной антикоррупционной экспертизы использовать и руководствоваться обеими документами", - пояснила она.

В свою очередь глава Государственной регуляторной службы Украины Алексей Кучер проинформировал о наличии в стране более 1800 регуляторов, из которых 1582 - органы местного самоуправления.

"68% органов местного самоуправления вообще не обнародовали свои регуляторные планы на 2021 год. 34% имеют сайт, но вообще не публикуют на них информацию о своей регуляторной деятельности. 57% - не обнародуют проекты регуляторных актов. 63% - не публикуют действующие регуляторные акты на своих страницах, а, к сожалению, каждый десятый орган местного самоуправления (это было в начале года) вообще не имел ресурса, сайта, на котором надо это публиковать", - рассказал он.

Кучер также сообщил, что Госрегуляторная служба работает над введением регуляторного портала.

"При помощи этого инструмента мы сможем избежать таких пробелов, которые мы имеем. Каждый регулятор, даже местный, будет обязан публиковать на этом портале всю информацию, которая касается регуляторного акта с момента проектирования, освещения анализа регуляторного влияния", - подчеркнул он.

Теги: #напк #общественная_организация #коррупция #проект
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