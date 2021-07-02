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12:56 02.07.2021

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами грозы, град и шквальный ветер

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В Украине ожидается неустойчивая погода, местами грозы, град и шквальный ветер

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины ожидается неустойчивая погода, поскольку на востоке страны будет преобладать жаркий, на западе – умеренно теплый воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 3 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе, днем и на Левобережье местами значительные дожди.

Ветер северо-западный (на Левобережье - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 23-28°, в восточных и северо-восточных областях местами до 33°.

В Киеве в субботу кратковременные грозовые дожди; температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 июля самая высокая температура днем (+33,9°) была в 1885 году, самая низкая ночью (+9,0°) в 1892 году.

В воскресенье, 4 июля, в западных и северных областях Украины местами пройдут небольшие дожди; на остальной территории умеренные, в южных и центральных областях днем местами значительные дожди ливневого характера; по всей Украине грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в южных, центральных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°, в западных областях 13-16°; днем 24-29°, в восточных областях до 34°.

В Киеве в воскресенье ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Утром 2 июля температура воды в Черном море была в пределах 21-26°, возле Одессы - 19°, в Азовском море - 27°, в Днепре вблизи Киева - 25°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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