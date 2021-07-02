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08:17 02.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 696 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1 197 человек, 33 летальных случая

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В Украине за сутки зафиксировано 696 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1 197 человек, 33 летальных случая

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 696 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 1 197 человек, умерло 33 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 1 июля 2021 в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36 медработников - 33). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 439 человека; летальных случаев - 33; выздоровели – 1 197 человек", - указывается в сообщении в "Телеграм-канале".

Днем ранее, 1 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни, 29 июня за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, 28 июня сообщалось о 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 27 июня зафиксировано 450 новых инфицированных коронавирусом, 26 июня сообщалось о 756 новых больных COVID-19, 25 июня, сообщалось о 876 новых случаях заболевания COVID-19, 24 июня было зафиксировано 937 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 236 497 человек, выздоровели 2 169 584 человек, летальных случаев - 52 391.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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