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07:06 02.07.2021

Конгресс рассмотрит инициативу, оставляющую санкции против "Северного потока 2"

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Конгресс рассмотрит инициативу, оставляющую санкции против "Северного потока 2"

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США в четверг одобрил меру, которая должна заблокировать право президента страны Джо Байдена отказываться от санкций против проекта газопровода "Северный поток 2", передает агентство Bloomberg.

Эта инициатива должна распространяться на 2022 бюджетный год. Ее внесла на рассмотрение конгрессмен-демократ Марси Каптур, и поправку добавили в законопроект о расходах, связанных с зарубежной деятельностью администрации США.

"Мы надеемся, что администрация услышит наш мощный сигнал и сделает приоритетом европейскую энергетическую безопасность в списке важных дел", - приводит Bloomberg слова Каптур.

Теперь мера должна быть рассмотрена всей Палатой представителей и Сенатом США прежде, чем оказаться на подписи у Байдена.

В мае Госдеп передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца.

В Госдепе при этом объявили и о том, что под санкции могла бы подпасть компания-оператор проекта - Nord Stream 2 AG, однако ее решили пока исключить из санкционных списков, так как этого требуют национальные интересы США.

В свою очередь Минфин США тогда объявлял о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток 2". Но в итоге Nord Stream 2 AG действительно не фигурировал в опубликованном Минфином дополненном санкционном списке.

Обновлённый санкционный список по "Северному потоку 2" вызвал недовольство группы влиятельных конгрессменов - как республиканцев, так и демократов. Они посчитали принятые меры недостаточными.

Позднее Байден заявил, что дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, "потому что он и так почти полностью завершён".

Следующий отчет Госдепа ожидается в середине августа.

Теги: #сша #конгресс #россия #газопровод
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