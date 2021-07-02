В Святошинском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в пристройке к магазину

В Святошинском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в пристройке к магазину, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Государственной службы по ЧС.

"1 июля в 19:27 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Кольцова, 14-М, что в Святошинском районе столицы. Возгорание произошло в пристройке к магазину, с угрозой распространения огня на магазин", - говорится в сообщении.

Спасатели в 19:48 локализовали возгорание на площади 20 кв.м и в 20:07 ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава. Причину возникновения пожара устанавливать правоохранительные органы.