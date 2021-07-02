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01:12 02.07.2021

Для контроля качества медуслуг может быть создан специальный госорган

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Для контроля качества медуслуг может быть создан специальный госорган

Для контроля качества оказания медицинских услуг клиник, которые получают бюджетное финансирование, может быть создан специальный госорган, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Стоит вопрос по качеству медуcлуг. Рассматривается вопрос создания госслужбы по качеству медусулг", - сказал он журналистам в четверг вечером.

Ляшко отметил, что Национальная служба здоровья Украины, которая является единым плательщиком и национальным страховщиком, не может выполнять функции по контролю качества медуслуг, в частности, в медицинских вопросах и вопросах назначений

"У НСЗУ нет полномочий проверять качество медуслуг, потому, что выйдет конфликт интересов. НСЗУ может, проверит, например, наличие задекларированного оборудования, но в вопросах назначения лекарств или ведения пациентов НСЗУ не может проверять", - сказал он.

Ляшко отметил, что в настоящее время вопроса качества оказания медуслуг решаются при помощи клинико-экспертные комиссии,  которые созданы при департаментах здравоохранения, но к работе которых "большое количество замечаний".

"Когда мы говорим о том, что НСЗУ будет и оплачивать, и проверять качество, то может возникнуть конфликт интересов", - сказал он.

Теги: #ляшко #медуслуги #украина #контроль
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